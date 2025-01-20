В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты

Напомним, что ранее по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были внесены изменения в действующее законодательство в части отмены критериев нуждаемости при предоставлении ежемесячных выплат ветеранам труда. Теперь выплаты будут предоставляться и работающим, и не работающим, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33013 рублей.