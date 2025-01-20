На Урале откроют хозяйство по разведению ценных видов рыб

В Свердловской области в Режевском районе откроют рыбхоз для разведения форели, карпа, осетра и сига. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.
Выращиваемую рыбу будут поставлять в акваторию парка «Фишпарк». Там создадут базу отдыха для любителей рыбной ловли.
— В регионе большой спрос на свежую рыбу, а также на комфортабельный отдых на природе. Новый проект отвечает задачам национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Эффективная и конкурентная экономика», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Ранее компания занималась разведением форели на Рефтинском водохранилище. Теперь планирует построить рыбхоз на Глинском водохранилище. Помимо этого, планируется создать парк отдыха с организованной рыбалкой на водоеме под Первоуральском. Там обустроят теплые беседки, модульные домики и мангальные зоны. Завершить благоустройство планируют к 2027 году. Стоимость проекта оценивают в 31 миллион рублей.