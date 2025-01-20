На Урале откроют хозяйство по разведению ценных видов рыб

Ранее компания занималась разведением форели на Рефтинском водохранилище. Теперь планирует построить рыбхоз на Глинском водохранилище. Помимо этого, планируется создать парк отдыха с организованной рыбалкой на водоеме под Первоуральском. Там обустроят теплые беседки, модульные домики и мангальные зоны. Завершить благоустройство планируют к 2027 году. Стоимость проекта оценивают в 31 миллион рублей.