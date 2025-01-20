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«Львенок» будет перевозить пассажиров со Вторчермета на ЖБИ

С пятницы, 24 января, в Екатеринбурге будет запущено движение низкопольного трамвая «Львенок» по маршруту № 15 (Вторчермет — 40 лет ВЛКСМ).

Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Трамвай был приобретен в рамках транспортной реформы. Вагоны оснащены климат-контролем, камерами наблюдения, USB-разъемами, пандусами для маломобильных граждан.

«Как и обещал, обновление трамвайного, а также автобусного и троллейбусного парков Екатеринбурга будет продолжено!» — написал Алексей Орлов в телеграм-канале.

«МК-Урал» ранее писал, что в конце прошлого года мэрия подписала два контракта на поставку трамваев.

Помимо «Львенка», в начале 2025 года в Екатеринбург должен поступить трехсекционный «Кастор» производства Усть-Катавского вагонного завода. В 2025 году планируется закупить еще 50 новых трамваев.