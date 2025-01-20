В Свердловской области начнется капремонт гидросооружений

Свыше 124 миллионов рублей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил на капремонт гидротехнических сооружений. Так в регионе усилят защиту от потопов. Данное решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.