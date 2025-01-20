Год назад государственный долг Пермского края составлял 27,6 млрд руб. Это также были исключительно государственные кредиты из федеральной казны. Отметим, что об отказе от коммерческих кредитов региональные власти заявляли еще в 2021 году. Тогда бюджетный профицит по итогам девяти месяцев (25,5 млрд руб.) был использован для погашения всех кредитов Прикамья в коммерческих банках.
Госдолг Пермского края за год сократился на 214 млн рублей
По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг Пермского края составил 27,4 млрд руб. Все это кредиты из федерального бюджета, коммерческие кредиты в структуре госдолга отсутствуют. Соответствующие данные размещены на сайте регионального минфина.