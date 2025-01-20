Госдолг Пермского края за год сократился на 214 млн рублей

Год назад государственный долг Пермского края составлял 27,6 млрд руб. Это также были исключительно государственные кредиты из федеральной казны. Отметим, что об отказе от коммерческих кредитов региональные власти заявляли еще в 2021 году. Тогда бюджетный профицит по итогам девяти месяцев (25,5 млрд руб.) был использован для погашения всех кредитов Прикамья в коммерческих банках.