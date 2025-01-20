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В Самаре управляющий в банке может заработать до 220 тысяч рублей

Самарцам рассказали, сколько может зарабатывать управляющий офисом банка.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре аналитики изучили предложения работодателей и ожидания сотрудников на вакансию «Управляющий дополнительным офисом банка». Данными поделились специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— Зарплатный максимум управляющего дополнительным офисом банка в Москве составляет 320 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 280 тысяч рублей, в Самаре — 220 тысяч рублей, — отметили в сообщении.

На высокую зарплату могут претендовать специалисты с дополнительным образованием в сфере продаж, а также опытом не менее 2 лет. Кроме того, преимуществом для соискателя станет собственная клиентская база.