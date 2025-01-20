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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10% с 1 февраля

Пенсии повышены указом Лукашенко в Беларуси с 1 февраля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 1 февраля 2025 года повышаются пенсии, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Соответствующий указ президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан 20 января. Указ о повышении пенсий белорусам предусматривает перерасчет трудовых пенсий, а также их повышение в среднем на 10%. Пенсии белорусам будут повышены уже с 1 февраля 2025-го.

Отмечается, что в феврале 2025-го на выплаты пенсий будет направлено около 2,2 миллиарда белорусских рублей. Из этой суммы 196 миллионов белрублей станут дополнительными расходами, связанными с повышением пенсий по президентскому указу.

Также мы писали, что более 80% минчан хотят работать после выхода на пенсию.

Еще, напомним, досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.