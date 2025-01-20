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Омичи больше не смогут напрямую улететь в Хургаду и Таиланд

В сезонном расписании Омского аэропорта рейс в Египет больше не значится.

Источник: Комсомольская правда

Из сезонного расписания Омского аэропорта исчез рейс авиакомпании «АзурЭйр» в Хургаду. Судя по этим данным, самолеты из Омска в Египет уже не летают. Рейсы в Пхукет этой же авиакомпании распланированы только до конца марта, и в апреле их уже не будет.

Напомним, в прошлом году в Пхукет самолеты летали еще в апреле, рейсы прекращались только с началом сезона дождей.

Рейс в Хургаду авиакомпания «АзурЭйр» запустила в ноябре 2024 года, самолеты на популярный египетский курорт летали из Омска каждые 10 дней.

О причинах отмены авиаперевозок не сообщается.