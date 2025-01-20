Омичи больше не смогут напрямую улететь в Хургаду и Таиланд

Из сезонного расписания Омского аэропорта исчез рейс авиакомпании «АзурЭйр» в Хургаду. Судя по этим данным, самолеты из Омска в Египет уже не летают. Рейсы в Пхукет этой же авиакомпании распланированы только до конца марта, и в апреле их уже не будет.