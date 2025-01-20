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Шесть новых трамвайных маршрутов собираются запустить в Ростове

Первый из них должен начать работу уже в 2026 году.

В донской столице планируется запустить шесть новых трамвайных маршрутов до 2030 года. Это следует из документа планирования, который опубликован местными властями.

Речь идёт о следующих маршрутах:

№ 12 «Левенцовка — железнодорожная станция Сельмаш»;

№ 10 «площадь Мичурина — Центральный рынок»;

№ 1 «Главный железнодорожный вокзал — Старый аэропорт»;

№ 11 «Левенцовка — госпиталь ветеранов войн»;

№ 14 «ЖК Суворовский — проспект Ворошиловский»;

№ 15 «Верхний Темерник — проспект Ворошиловский».

При этом маршрут № 12 должен быть запущен уже в 2026 году, но первое время будет ездить через Ленгородок до Центрального рынка. Сначала на нём будут работать 11 трамваев большого класса с интервалом в 10 минут. В 2027 году маршрут будет продлен до Сельмаша, и на него поставят 33 вагона. Интервал при этом сократится до пяти минут.

В 2027 году планируется запуск маршрута № 10 от площади Мичурина до Центрального рынка — этот маршрут сейчас называется № 7. Остальные маршруты запустят в 2028 и 2029 годах.

Напомним, трамвайную сеть модернизируют в рамках концессионного соглашения. На это выделен 61 млрд рублей.