Шесть новых трамвайных маршрутов собираются запустить в Ростове

При этом маршрут № 12 должен быть запущен уже в 2026 году, но первое время будет ездить через Ленгородок до Центрального рынка. Сначала на нём будут работать 11 трамваев большого класса с интервалом в 10 минут. В 2027 году маршрут будет продлен до Сельмаша, и на него поставят 33 вагона. Интервал при этом сократится до пяти минут.