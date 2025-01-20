В «Запорожце» актера Гоши Куценко в центре Москвы обнаружена убитая женщина

В автомобиле известного актера Гоши Куценко в Москве нашли тело женщины. По предварительной информации, ее зарезал бездомный рецидивист, который без спроса жил в «Запорожце» актера и приглашал туда женщин. Сам Гоша Куценко находится сейчас на съемках на Ставрополье. Что известно о преступлении — в материале «Газеты.Ru».