Самарский аэропорт обслужил 3,57 миллионов пассажиров

Самарский аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2024 году. За 12 месяцев было обслужено 3,57 миллионов пассажиров, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Внутри страны путешествовали 2,8 млн человек, что на 78% от общего пассажиропотока. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, — отметили специалисты.
Число пассажиров увеличилось и в Ярославль — почти в пять раз, их число достигло 17,5 тысяч человек, в Казань количество путешественников увеличилось более чем в два раза. Кроме того, стали более востребованы перелеты в Республику Беларусь.