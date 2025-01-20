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Самарский аэропорт обслужил 3,57 миллионов пассажиров

В Самарской области аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Самарский аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2024 году. За 12 месяцев было обслужено 3,57 миллионов пассажиров, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Внутри страны путешествовали 2,8 млн человек, что на 78% от общего пассажиропотока. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, — отметили специалисты.

Число пассажиров увеличилось и в Ярославль — почти в пять раз, их число достигло 17,5 тысяч человек, в Казань количество путешественников увеличилось более чем в два раза. Кроме того, стали более востребованы перелеты в Республику Беларусь.