В январе правобережная Молдова закупила электроэнергию почти вдвое дороже, чем в декабре

Как сообщили в компании, общее количество и стоимость включают электроэнергию, приобретенную на внутреннем рынке, в качестве центрального поставщика и по контрактам, заключенным на двусторонней основе в соответствии с положением Комиссии по ЧС от 27 декабря 2024 года. Они также включают импорт по двусторонним контрактам и закупки на румынской бирже OPCOM.