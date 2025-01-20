В январе правобережная Молдова закупила электроэнергию почти вдвое дороже, чем в декабре

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В период с 1 по 20 января АО Energocom закупило в общей сложности 280 тысяч МВт*ч, по средней цене около 126,75 евро за МВт*ч.
Напомним, до начала нынешнего энергетического кризиса, связанного с прекращением транзита российского газа, Energocom закупала электроэнергию у МолдГРЭС по цене 66 долларов за МВт*ч.
С начала года, таким образом, на закупку электроэнергии потрачено порядка 35 миллионов евро.
Как сообщили в компании, общее количество и стоимость включают электроэнергию, приобретенную на внутреннем рынке, в качестве центрального поставщика и по контрактам, заключенным на двусторонней основе в соответствии с положением Комиссии по ЧС от 27 декабря 2024 года. Они также включают импорт по двусторонним контрактам и закупки на румынской бирже OPCOM.
«Около 30% спроса на электроэнергию было произведено городскими районными тепловыми станциями в Кишиневе и Бельцах, в то время как доля импортируемой энергии составляет 60%. Ветряные и фотоэлектрические станции, а также биогазовые заводы вырабатывали чуть более 10%», — уточнили в АО Energocom.
Отпускная цена электроэнергии, утвержденная Национальным агентством по регулированию в энергетике, составляет около 145 евро за МВт*ч.