Более 62 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов на Кубани

— Сегодня обсудили с коллегами планы в этом направлении и расширение участия региона в национальных проектах. За предыдущие 6 лет нацпроекты помогли нам добиться успеха во всех отраслях экономики края, повысить уровень жизни, создать и оснастить более 8 тысяч общественно значимых объектов, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.