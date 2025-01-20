Более 62 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов на Кубани

— Сегодня обсудили с коллегами планы в этом направлении и расширение участия региона в национальных проектах. За предыдущие 6 лет нацпроекты помогли нам добиться успеха во всех отраслях экономики края, повысить уровень жизни, создать и оснастить более 8 тысяч общественно значимых объектов, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.
В новых инициативах учитываются потребности конкретных людей: их благополучие, активный образ жизни, рабочие места и качество услуг. Эти проекты способствуют развитию сельских территорий, внедрению современных технологий для обеспечения продовольственной безопасности, привлечению молодых и перспективных кадров на заводы и предприятия, а также стимулированию дальнейшего роста промышленного производства и сельскохозяйственной продукции.
Уже сейчас нужно активно включиться в эту работу. У Краснодарского края есть большой опыт участия в национальных проектах, и мы продолжим использовать те же подходы к их реализации, добавил Вениамин Кондратьев.