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Более 62 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов на Кубани

В Краснодарском крае реализуется 12 нацпроектов. Их реализацию обсудил глава региона Вениамин Кондратьев.

Источник: соцсети

— Сегодня обсудили с коллегами планы в этом направлении и расширение участия региона в национальных проектах. За предыдущие 6 лет нацпроекты помогли нам добиться успеха во всех отраслях экономики края, повысить уровень жизни, создать и оснастить более 8 тысяч общественно значимых объектов, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

В новых инициативах учитываются потребности конкретных людей: их благополучие, активный образ жизни, рабочие места и качество услуг. Эти проекты способствуют развитию сельских территорий, внедрению современных технологий для обеспечения продовольственной безопасности, привлечению молодых и перспективных кадров на заводы и предприятия, а также стимулированию дальнейшего роста промышленного производства и сельскохозяйственной продукции.

Уже сейчас нужно активно включиться в эту работу. У Краснодарского края есть большой опыт участия в национальных проектах, и мы продолжим использовать те же подходы к их реализации, добавил Вениамин Кондратьев.

экономика