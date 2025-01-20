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«Белавиа» будет летать из Могилева в Москву

Рейсы из областного центра в российскую столицу в аэропорт Шереметьево будут выполняться два раза в неделю.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» 28 апреля открывает регулярные рейсы из Могилева в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что открытие нового направления анонсировал гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец сегодня во время пресс-конференции в Могилеве.

«28 апреля запланировано открытие первого регулярного направления из Могилева: полеты будут выполняться дважды в неделю в аэропорт Шереметьево», — уточнили в «Белавиа».

Там также отметили, что пока продажа билетов на рейс не открылась — об этом сообщат дополнительно.

Улететь в российскую столицу кроме Минска можно также из двух областных городов Беларуси. Так, в октябре 2023 года был запущен рейс из Гомеля в Москву. А в апреле прошлого года «Белавиа» возобновила полеты из Бреста в Москву — спустя 30 лет.

В этом же году будут запущены регулярные рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом. Первый рейс запланирован на 2 апреля.