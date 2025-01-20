«Белавиа» будет летать из Могилева в Москву

Улететь в российскую столицу кроме Минска можно также из двух областных городов Беларуси. Так, в октябре 2023 года был запущен рейс из Гомеля в Москву. А в апреле прошлого года «Белавиа» возобновила полеты из Бреста в Москву — спустя 30 лет.