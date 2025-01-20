Новый сноупарк откроют в горном кластере Сочи

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко сообщил, что три курорта объединили свои зоны катания в единую сеть с помощью ски-пасса, предоставляя гостям доступ к 174 километрам трасс. До конца сезона туристов ожидает насыщенная программа спортивных и развлекательных мероприятий.
167 отелей и гостевых домов способны принять более 27 тысяч человек.
С 20 по 25 января в новом сноупарке пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль IGRA, включающий соревнования по лыжным гонкам, сноуборду и джиббингу, выступления профессиональных спортсменов и шоу электронной музыки.
На «Роза Хутор» до 29 марта проводятся детские старты на кубок «Хуторёнок», спортивные фестивали «Розафест» с 25 января по 2 февраля, «Нью Стар Кэмп» с 24 по 30 марта и Кубок России по сноуборду с 1 по 6 апреля 2025 года.
На «Газпром Поляне» 26 января пройдёт Открытый детский Кубок «СпортмастерPRO» по горным лыжам и сноуборду, а 8 февраля — массовые гонки «Лыжня России-2025», рассказали в пресс-службе администрации города.