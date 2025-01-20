Минтруда: средняя пенсия составит 930 рублей в Беларуси с 1 февраля

Так, с 1 февраля в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий, в том числе по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В среднем после перерасчета пенсии белорусов вырастут на 10%. В Минтруда сказали, какие пенсии будут получать граждане после 1 февраля.