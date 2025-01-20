Минтруда: средняя пенсия составит 930 рублей в Беларуси с 1 февраля

Министерство труда и социальной защиты сообщило на сколько вырастут пенсии белорусов после повышения с 1 февраля 2025 года.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10% с 1 февраля 2025 года.
Так, с 1 февраля в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий, в том числе по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В среднем после перерасчета пенсии белорусов вырастут на 10%. В Минтруда сказали, какие пенсии будут получать граждане после 1 февраля.
— По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 года составит 930 белорусских рублей, — прокомментировали в пресс-службе.
В целом, годовое увеличение пенсий к уровню февраля 2024-го составит 120 белорусских рублей или 14,8%. При этом уточняется, что пенсии увеличатся у каждого человека на свою сумму в зависимости от стажа, величины заработка, которые учитывались при исчислении пенсии, а также установленных доплат.
Тем временем книга о белорусском президенте Александре Лукашенко «Наш президент» вышла в Беларуси.