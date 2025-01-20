На модернизацию нижегородского психдиспансера направят более 67,5 млн рублей

Модернизация медицинского учреждения осуществляется за счет средств регионального бюджета. В 2024 году на ремонтные работы было выделено более 32 миллионов рублей. Так, ранее уже был проведён капитальный ремонт крыши лечебного отделения № 8 и здания клуба.