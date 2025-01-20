На модернизацию нижегородского психдиспансера направят более 67,5 млн рублей

В 2025 году на модернизацию Нижегородского областного клинического центра психического здоровья имени П. П. Кащенко планируется выделить свыше 67,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основная часть финансирования — приблизительно 65 миллионов рублей — будет направлена на капитальный ремонт детского отделения учреждения. Около 2,5 миллиона рублей предусмотрено на реконструкцию оконных блоков в диагностическом корпусе № 13.
Модернизация медицинского учреждения осуществляется за счет средств регионального бюджета. В 2024 году на ремонтные работы было выделено более 32 миллионов рублей. Так, ранее уже был проведён капитальный ремонт крыши лечебного отделения № 8 и здания клуба.
Помимо этого, была проведена модернизация системы противопожарной безопасности. В ходе ремонта были обновлены отдельные элементы системы управления эвакуацией. Для повышения уровня безопасности также была произведена замена ограждений кровли зданий.