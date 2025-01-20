На ремонт дорог в Феодосии выделили 450 миллионов рублей

В этом году на ремонт городских дорог Феодосии планируется выделить 450 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на обновление 11 объектов дорожной инфраструктуры. Планируется, что такая же сумма будет выделена и в 2026 году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.