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На ремонт дорог в Феодосии выделили 450 миллионов рублей

На ремонт 11 объектов улично-дорожной сети в Феодосии выделено 450 миллионов рублей.

Источник: Сергей Аксенов/Tg

В этом году на ремонт городских дорог Феодосии планируется выделить 450 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на обновление 11 объектов дорожной инфраструктуры. Планируется, что такая же сумма будет выделена и в 2026 году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, 150 миллионов рублей из средств, полученных от национализации имущества украинских граждан, поддерживающих киевский режим, пойдут на ремонт и благоустройство междворовых проездов, придомовых территорий и подъездов, а также на организацию уличного освещения.