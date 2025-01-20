Электропотребление в Беларуси за 2024 год выросло на 5%

Глава Минэнерго обозначил рост электропотребления в стране за минувший год, в том числе населением. «По итогам 2024 года этот показатель вырос на 5% по сравнению с 2023 годом и составил 43 млрд кВт.ч. Рост электропотребления отмечен как реальным сектором экономики, так и населением, прежде всего по тем направлениям, где введены и действуют стимулирующие меры. Одно из направлений — использование населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. За 2024 год этот показатель вырос до 880 млн кВт.ч. Это на 34% больше, чем за 2023 год», — рассказал он.