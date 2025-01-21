Хватит и тачка

Директор «Эксперт Авто» Владимир Жуков полагает, что 2024 год в автомобильной отрасли был рынком потребителя, когда покупатель мог выгодно приобрести машину, а автопроизводители и дилеры имели «достаточно низкую» маржинальность. «Но 2025 год с такими ставками может стать напряженным периодом для покупателей и продавцов. Если не появятся какие-то спецпрограммы кредитования, то рынок авто в этом году будет падать», — рассуждает Владимир Жуков. Сокращение доли отечественного автопрома директор «Эксперт Авто» объяс­няет, в том числе, более выгодными программами покупки китайских машин, когда приобрести автомобиль из Поднебесной в кредит можно было по ставке 12−14%. На покупку Lada, к примеру, сейчас действуют ставки около 25%. Правда, для определенных категорий населения «АвтоВАЗ» стал давать скидки в 20%, что существенно сокращает платеж по кредиту. Господин Жуков считает, что в случае запуска программ субсидирования автокредитования российские бренды смогут вернуть некую долю рынка.