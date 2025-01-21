От края не до края

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что есть несколько факторов, которые могли повлиять на отмену рейса. «Сейчас в отрасли гражданской авиации нет избытка воздушных судов, скорее дефицит. Поэтому авиакомпании выбирают наиболее доходные линии, ставят свою технику туда, где она поможет заработать больше. Соответственно, если то или иное направление проигрывает по маржинальности, авиаперевозчик предпочтет сосредоточить свои ресурсы на более выгодном направлении. Проблем, где найти рентабельное направление, сегодня нет, есть проблема, где найти дополнительный самолет», — уточнил господин Пантелеев. Кроме того, он отметил, что величина субсидии при выполнении межрегиональных рейсов давно не пересматривалась. «Часть направлений, по которым летать было прибыльно, становится менее привлекательной, потому что субсидии не перекрывают издержки», — уточнил эксперт. По его словам, на многих субсидируемых маршрутах сегодня нужно летать с загрузкой значительно выше 80%, чтобы оставаться в плюсе.