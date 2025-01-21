Муниципалитеты Кубани получили 35 млн рублей на новые контейнеры для мусора

«Это отсутствие полигонов, необходимость строительства мусороперерабатывающих комплексов, рекультивация свалок. И Краснодарский край здесь не исключение. Мы с вами неоднократно обсуждали эти вопросы и в рамках различных совещаний, в том числе с прокурором края, и в рамках рассмотрения контрольных вопросов на пленарных заседаниях. Вместе с тем обращения от жителей края продолжают поступать», — подчеркнул он.