В 2025 году на Кубани начнется реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в регионе начнется реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил об этом на совещании, посвященном планам выполнения национальных проектов до 2030 года.
«В 2025 году стартует новый этап национальных проектов, направленных на достижение долгосрочных целей развития регионов. Одним из ключевых станет проект “Инфраструктура для жизни”, который призван повысить качество жизни в опорных населенных пунктах. В крае уже определены 44 такие территории — это районные центры и городские округа», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Благодаря реализации отраслевых региональных проектов планируется улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах на 30%. В рамках нового национального проекта также предусмотрено направление по модернизации коммунальной инфраструктуры, работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».