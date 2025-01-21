В 2025 году на Кубани начнется реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

«В 2025 году стартует новый этап национальных проектов, направленных на достижение долгосрочных целей развития регионов. Одним из ключевых станет проект “Инфраструктура для жизни”, который призван повысить качество жизни в опорных населенных пунктах. В крае уже определены 44 такие территории — это районные центры и городские округа», — рассказал Вениамин Кондратьев.