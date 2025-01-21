Нацбанк опустил курс доллара и курс евро на 21 января

Национальный банк изменил курсы валют на 21 января 2025 года, вторник. В итоге курс российского рубля подрос, а курс доллара и курс евро уменьшены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 21 января, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4591 белорусского рубля, 1 евро — 3,5666 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3712 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые были установлены на понедельник, 20 января, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского увеличился. Заметнее изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара потерял 0,0160 белрубля, евро упал на 0,0114 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0045 белрубля.
Также средняя пенсия составит 930 рублей в Беларуси с 1 февраля.