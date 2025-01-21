Ряд новых проектов ожидается в Туркестане

Контроль за этими вопросами ведёт аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. На заседании по обсуждению архитектурных проектов были представлены 14 новых инициатив, которые прошли экспертизу архитекторов и ответственных руководителей.
В архитектурном совете приняли участие руководители профильных управлений, предприниматели, инвесторы, а также представители архитектурной и строительной отраслей. Глава региона подчеркнул необходимость тщательного изучения каждого проекта перед его внесением на обсуждение совета, а также указал на важность контроля качества строительства.
— Строительство новых объектов в Туркестане продолжится. У города есть потенциал стать центром туристического притяжения. Мы поддерживаем инициативы по возведению новых объектов и реализации инвестиционных проектов. Каждое начатое дело должно быть завершено. Требования к архитектуре зданий должны строго соблюдаться. Необходимо уделять особое внимание озеленению и благоустройству территорий. Нам нужны крупные проекты, которые будут приносить социальную пользу и служить населению, — отметил аким области.
На заседании также был заслушан доклад о ходе работ по проектам, реализуемым в Культурно-духовном центре города. Качество и архитектурное исполнение строительных объектов остаются под постоянным контролем.