Ряд новых проектов ожидается в Туркестане

— Строительство новых объектов в Туркестане продолжится. У города есть потенциал стать центром туристического притяжения. Мы поддерживаем инициативы по возведению новых объектов и реализации инвестиционных проектов. Каждое начатое дело должно быть завершено. Требования к архитектуре зданий должны строго соблюдаться. Необходимо уделять особое внимание озеленению и благоустройству территорий. Нам нужны крупные проекты, которые будут приносить социальную пользу и служить населению, — отметил аким области.