В Госдуме рассказали, когда пройдет следующее повышение пенсий в 2025 году

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала aif.ru когда в 2025 году запланирована очередная индексация пенсий.
«Социальная пенсия повысится с 1 апреля на 14,75 процента, а с 1 октября повысится военная пенсия на 4,5 процента. Это те параметры, которые заложены в бюджет», — объяснила парламентарий.
Также она сообщила о том, что президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны к 9 мая. Сумма выплаты составит 80 тысяч рублей.
По словам Бессараб, в ближайшие дни будет принято решение о февральской доиндексации страховых пенсий на 2,22%. Таким образом, эти выплаты будут увеличена на уровень инфляции за 2024 год, который, по данным Росстата, составил 9,52 процента. Как объяснила парламентарий, увеличение пенсий за счет февральской доиндексации в среднем составит 500 рублей.
Напомним, что с 1 января страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%.