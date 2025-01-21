В Госдуме рассказали, когда пройдет следующее повышение пенсий в 2025 году

По словам Бессараб, в ближайшие дни будет принято решение о февральской доиндексации страховых пенсий на 2,22%. Таким образом, эти выплаты будут увеличена на уровень инфляции за 2024 год, который, по данным Росстата, составил 9,52 процента. Как объяснила парламентарий, увеличение пенсий за счет февральской доиндексации в среднем составит 500 рублей.