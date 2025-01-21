Депутат Гаврилов рассказал, как оформить квартиру на проблемном участке

Оформить в собственность квартиры, приобретенные по договору ЖСК, в случае проблем с земельным участком, на котором они построены, можно без суда, отметил в беседе с aif.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он объяснил, что в случае сомнений в правомерности строительства на земельном участке, существует несколько путей, которые помогут решить вопрос. По словам парламентария, в первую очередь, необходимо выяснить, на каком этапе застройщик нарушил свои обязательства. Данные о том, находится ли участок в аренде, собственности или ином правовом режиме, можно запросить в Росреестре.
«Если участок числится в муниципальной собственности или его правовой статус неясен, жильцы могут коллективно обратиться в местную администрацию с просьбой о легализации участка под многоквартирным домом, например, о предоставлении его в постоянное (бессрочное) пользование или аренду. Это позволит в дальнейшем зарегистрировать право общей долевой собственности», — рассказал парламентарий.
Кроме того, покупатели квартир могут самостоятельно инициировать кадастровый учёт участка и уже на основании этого затем решать вопрос по оформлению прав на квартиры. Если процедура учёта уже завершена, но участок числится за застройщиком, следует добиться его передачи в общую долевую собственность жильцов. Это может быть сделано в порядке передачи от застройщика или посредством обращения в местные органы самоуправления.
Еще одним способом оформления квартир в собственность является приватизация. Кроме того, легализовать недвижимость можно через регистрационные органы.
«В некоторых регионах действуют упрощённые программы, позволяющие зарегистрировать право собственности на жильё без формального урегулирования земельного вопроса, если дом введён в эксплуатацию, а у жильцов есть документальное подтверждение владения», — уточнил парламентарий.
Гаврилов подчеркнул, что у покупателей для оформления собственности должны быть на руках документы, касающиеся квартир. Основой для оформления собственности служат: договор с ЖСК, справка о полной выплате пая, акт приёма-передачи квартиры и документы о вводе дома в эксплуатацию.
«Если дом был сдан в эксплуатацию, но застройщик не передал необходимые документы, жильцы вправе потребовать их через коллективное обращение в ЖСК или его правопреемников», — объяснил он.
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