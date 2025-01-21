Самыми востребованными специалистами в Хабаровске стали водители

На втором месте разместились менеджеры по продажам и работе с клиентами (7,2 тысячи вакансий), на третьем — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,6 тысячи вакансий). К слову, тройка лидеров по России схожа: самые востребованные — менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.