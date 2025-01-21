Самыми востребованными специалистами в Хабаровске стали водители

В Хабаровске рассказали, какие специальности стали самыми востребованными в прошлом году. Так, в топ-20 попали водители, менеджеры по продажам и продавцы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Аналитики сервиса hh.ru проанализировали больше 122 тысяч вакансий. И чаще всего (8,6 тысячи предложений) попадались объявления о поиске водителей.
На втором месте разместились менеджеры по продажам и работе с клиентами (7,2 тысячи вакансий), на третьем — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,6 тысячи вакансий). К слову, тройка лидеров по России схожа: самые востребованные — менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.
Также в десятку специалистов по Хабаровскому краю попали машинисты (5,5 тысячи вакансий), разнорабочие (3,8 тысячи), бухгалтеры, повара, пекари, кондитеры (по 3,1 тысячи), кладовщики (три тысячи), электромонтажники, администраторы (по 2,1 тысячи).
А в топ-20 вошли: также инженеры ПТО, инженеры-сметчики (2,1 тысячи), сварщики, врачи (по 1,9 тысячи), слесари, сантехники, упаковщики, комплектовщики (по 1,8 тысячи), уборщики, прорабы, мастера СМР (по 1,6 тысячи), автослесари, автомеханики (1,5 тысячи), грузчики, а также сервисные инженеры и инженеры-механики (по 1,4 тысячи).
Реже всего в регионе искали дата-сайентистов, для которых было открыто меньше 10 предложений.