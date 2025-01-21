Хабаровские производители представили свою продукцию на выставке в Китае

«Наша основная задача — продвижение российских продуктов на территории Китая. Сейчас мы представляем кондитерскую продукцию компаний Хабаровского края и других дальневосточных производителей. Интерес к продуктам из России не угасает — мы встречали много гостей, кто уже не в первый раз посещает подобную ярмарку. В целом, продукция нашего региона уже стала узнаваема», — поделился генеральный директор ООО «Акихабара-Групп» Антон Калинин.