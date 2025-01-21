Хабаровские производители представили свою продукцию на выставке в Китае

Участие в фестивале-ярмарке принимает и Хабаровский край, регион представляют 2 компании: ООО «Акихабара-Групп», открывшая русский торговый дом в Китае, и компания по производству кондитерских изделий ООО «Ветли Восток».
«Наша основная задача — продвижение российских продуктов на территории Китая. Сейчас мы представляем кондитерскую продукцию компаний Хабаровского края и других дальневосточных производителей. Интерес к продуктам из России не угасает — мы встречали много гостей, кто уже не в первый раз посещает подобную ярмарку. В целом, продукция нашего региона уже стала узнаваема», — поделился генеральный директор ООО «Акихабара-Групп» Антон Калинин.
Для посетителей выставки запланирована культурно-развлекательная программа: дегустация российской продукции на точках продаж, концерты народных ансамблей из России, показы российских мультфильмов, а также VR-арена и интерактивная зона с российскими видеоиграми. Отдельно работает зона для B2B-переговоров для российских и китайских компаний.
В рамках ярмарки Российский экспортный центр также открыл два официальных магазина под брендом «Сделано в России».