Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские производители представили свою продукцию на выставке в Китае

В Китайской Народной Республике стартовал фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Мероприятие проходит с 17 по 25 января в крупнейшем торговом центре города Шэньян. На ярмарке местные жители смогут приобрести продукцию более 120 производителей из 40 регионов России.

Источник: Reuters

Участие в фестивале-ярмарке принимает и Хабаровский край, регион представляют 2 компании: ООО «Акихабара-Групп», открывшая русский торговый дом в Китае, и компания по производству кондитерских изделий ООО «Ветли Восток».

«Наша основная задача — продвижение российских продуктов на территории Китая. Сейчас мы представляем кондитерскую продукцию компаний Хабаровского края и других дальневосточных производителей. Интерес к продуктам из России не угасает — мы встречали много гостей, кто уже не в первый раз посещает подобную ярмарку. В целом, продукция нашего региона уже стала узнаваема», — поделился генеральный директор ООО «Акихабара-Групп» Антон Калинин.

Для посетителей выставки запланирована культурно-развлекательная программа: дегустация российской продукции на точках продаж, концерты народных ансамблей из России, показы российских мультфильмов, а также VR-арена и интерактивная зона с российскими видеоиграми. Отдельно работает зона для B2B-переговоров для российских и китайских компаний.

В рамках ярмарки Российский экспортный центр также открыл два официальных магазина под брендом «Сделано в России».

экономика