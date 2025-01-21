Эксперт: Бурный рост ипотечного кредитования в Хабаровском крае остался позади

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства в Хабаровском крае выросла с 5,91% в январе до 7,18% в ноябре 2024 г., в то время как в РФ за тот же период она выросла с 7,96 до 10,59%. При этом объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам, демонстрировал тенденцию роста в Хабаровском крае с января — 360 млн руб. до июня 2024 г. — 873 млн руб., также и по РФ с 62034 млн руб. до 144654 млн руб., а вот с июля по конец 2024 года наблюдался достаточно резкий спад до 262 млн руб. в Хабаровском крае и до 44239 млн руб. в РФ. Рост спроса на ипотечные жилищные кредиты объясняется инфляционными ожиданиями населения, за 2023 год ключевая ставка выросла с 7,5% в январе до 16% в декабре, данное значение 16% Центробанк сохранил до июля 2024 года, после чего рост ключевой ставки продолжился (декабрь 2024 г. — 21%).