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В Свердловской области увеличится размер более 100 социальных выплат

С 1 января текущего года в Свердловской области проиндексировано более 100 социальных выплат для льготных категорий населения.

Об этом сообщает информационный портал Свердловской области. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева большинство выплат из регионального бюджета проиндексировано на 4,5%.

В первую очередь, речь идёт об ежемесячных пособиях на проезд в общественном транспорте, ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда Свердловской области, а также — социальном пособии малоимущим семьям.

Как отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, значительная часть средств будет направлена на поддержку семьи и детства. В этом году увеличился до 175 тысяч рублей региональный материнский капитал.

Также проиндексированы единовременные выплаты к региональным знакам отличия «Материнская доблесть» и «Совет да любовь» «. Выплата к знаку отличия “Материнская доблесть” в 2025 году составит от 49,5 тысячи рублей до 198 тысячи рублей. За минувший год эту награду свыше получили 600 женщин.

Также выросла денежная выплаты на усыновление ребёнка — теперь она составит 79,2 тысячи рублей. При усыновлении ребенка-инвалида — 633,6 тысячи рублей.

Увеличена единовременная денежная выплата для детей-сирот на ремонт жилья, находящегося в их собственности. По 170 тысяч рублей в текущем году получат порядка 190 человек.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году увеличится размер выплаты ветеранам. В зависимости от категории получателя она может составить до 25 тысяч рублей.

Получить полную информацию о причитающихся льготах жители региона могут получить c помощью специального справочника, разработанного региональным министерством социальной политики или в территориальных управлениях социальной политики.

Как ранее сообщалось, в декабре на очередном заседании Заксобрания были внесены изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Для ветеранов боевых действий были установлены новые меры поддержки. В частности, им будет предоставляться выплата на приобретение земельного участка. Кроме этого, в случае смерти участника СВО, который не воспользовался правом на социальную выплату, она будет предоставлена членам его семьи.