В Свердловской области увеличится размер более 100 социальных выплат

Об этом сообщает информационный портал Свердловской области. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева большинство выплат из регионального бюджета проиндексировано на 4,5%.
В первую очередь, речь идёт об ежемесячных пособиях на проезд в общественном транспорте, ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда Свердловской области, а также — социальном пособии малоимущим семьям.
Как отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, значительная часть средств будет направлена на поддержку семьи и детства. В этом году увеличился до 175 тысяч рублей региональный материнский капитал.
Также проиндексированы единовременные выплаты к региональным знакам отличия «Материнская доблесть» и «Совет да любовь» «. Выплата к знаку отличия “Материнская доблесть” в 2025 году составит от 49,5 тысячи рублей до 198 тысячи рублей. За минувший год эту награду свыше получили 600 женщин.
Также выросла денежная выплаты на усыновление ребёнка — теперь она составит 79,2 тысячи рублей. При усыновлении ребенка-инвалида — 633,6 тысячи рублей.
Увеличена единовременная денежная выплата для детей-сирот на ремонт жилья, находящегося в их собственности. По 170 тысяч рублей в текущем году получат порядка 190 человек.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году увеличится размер выплаты ветеранам. В зависимости от категории получателя она может составить до 25 тысяч рублей.
Получить полную информацию о причитающихся льготах жители региона могут получить c помощью специального справочника, разработанного региональным министерством социальной политики или в территориальных управлениях социальной политики.
Как ранее сообщалось, в декабре на очередном заседании Заксобрания были внесены изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Для ветеранов боевых действий были установлены новые меры поддержки. В частности, им будет предоставляться выплата на приобретение земельного участка. Кроме этого, в случае смерти участника СВО, который не воспользовался правом на социальную выплату, она будет предоставлена членам его семьи.