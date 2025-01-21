В Свердловской области увеличится размер более 100 социальных выплат

Как ранее сообщалось, в декабре на очередном заседании Заксобрания были внесены изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Для ветеранов боевых действий были установлены новые меры поддержки. В частности, им будет предоставляться выплата на приобретение земельного участка. Кроме этого, в случае смерти участника СВО, который не воспользовался правом на социальную выплату, она будет предоставлена членам его семьи.