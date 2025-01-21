В Хабаровском крае вырос минимальный размер взноса на капремонт

Как сообщает пресс-служба НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», что до января 2025 года действовал тариф (1,67−8,32), утвержденный еще в 2020 году. Но в связи с инфляционными процессами, для обеспечения организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Хабаровском крае, увеличение размера минимального взноса явилось необходимостью. К тому же статистика последних лет показывает динамику принимаемых собственниками решений об увеличении взноса, установленного Правительством края, до размера, который позволяет в приемлемый срок накопить фонд, достаточный для проведения ремонта.