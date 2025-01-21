В Хабаровском крае вырос минимальный размер взноса на капремонт

Постановлением Правительства Хабаровского края № 369-пр от 11.10.2024 увеличен минимальный размер взноса на капремонт. С 1 января 2025 года тариф составляет от 2,06 до 13,97 рублей за квадратный метр помещения в многоквартирном доме. В отличие от тарифов на ЖКУ, взнос на капремонт начинает действовать с начала года. Уже в феврале собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах получат платежные документы с новыми расчетами, сообщает ИА AmurMedia.
Размер взноса зависит от типа многоквартирного дома, его технической оснащенности и места расположения. Так, для домов в Хабаровске, оборудованных всеми внутридомовыми инженерными системами и лифтами, установлен тариф 13,97 ₽ за кв. м. Для домов, например, Охотского или Николаевского района, не оборудованных внутридомовыми инженерными системами, будет применяться тариф 2,06 ₽ за кв. м.
Как сообщает пресс-служба НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», что до января 2025 года действовал тариф (1,67−8,32), утвержденный еще в 2020 году. Но в связи с инфляционными процессами, для обеспечения организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Хабаровском крае, увеличение размера минимального взноса явилось необходимостью. К тому же статистика последних лет показывает динамику принимаемых собственниками решений об увеличении взноса, установленного Правительством края, до размера, который позволяет в приемлемый срок накопить фонд, достаточный для проведения ремонта.
В краевом фонде капремонта напомнили, что обязанность собственников помещений в многоквартирных домах уплачивать взнос на капремонт установлена законодательством РФ (ст. 169 Жилищного кодекса РФ). Возникает эта обязанность одновременно с вступлением в право собственности на помещение в многоквартирном доме. Непроживание в помещении или отсутствие бумажной квитанции не являются основанием для неуплаты взносов. Задолженность по взносам на капремонт взыскивается в судебном порядке.