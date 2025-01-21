Глава минсельхоза Башкирии: «Аграрии уже несколько лет работают в штормовых условиях»

В прошлом году аграрии Башкирии собрали более трех миллионов тонн зерна в зачетном весе. При том, что потребность республики в хлебе — два миллиона тонн.
Кроме того, за 11 месяцев 2024-го производство продукции пищевой промышленности в регионе выросло на 36 процентов. Об этом рассказал вице-премьер РБ, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
— Сейчас идет подготовка к весенним полевым работам, и нам предстоит один из самых сложных за последнее десятилетие периодов, — прокомментировал Ильшат Ильдусович. — Планируется засеять 2,8 миллиона гектаров пашни. Стоимость операционных затрат составит 30 миллиардов рублей при совокупной выручке около 100 миллиардов.
Ильшат Фазрахманов пояснил, что, по сравнению с 2024 годом, цена предстоящей посевной кампании увеличится на 25 процентов. Это связано с удорожанием горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, логистики, стоимости семян, а также с ростом заработной платы в аграрном секторе.
— Пока выручают льготные кредиты, и это очень важная федеральная господдержка, — добавил чиновник. — С ноября прошлого года получили льготных кредитов на 11 миллиардов рублей. Ждём открытия очередного лимита, а до 1 апреля возьмём ещё не менее 15−17 миллиардов кредитов.
Г-н Фазрахманов напомнил, что уже несколько лет региональным сельхозпроизводителям приходится работать в сложных «штормовых» условиях, где главная задача — сохранить рентабельность и избежать перепроизводства.
— Растут затраты, что не скажешь о закупочных ценах на продукцию, — пояснил он. — Несколько последних лет зерно стоит в среднем тысячу рублей за центнер без НДС, сахар — 55 рублей за килограмм, а подсолнечник — 33−35 рублей за килограмм. Оптовые цены на мясо и молоко являются также недостаточными для нормального уровня доходности.
Комментируя ситуацию с рекордным урожаем свеклы в Башкирии, вице-премьер сообщил, что этот рекорд с точки зрения бизнеса привел к кризису.
— Это 2,6 миллиона тонн, а на сегодня мы переработали всего лишь 1,3 миллиона, — отметил министр сельского хозяйства РБ. — До апреля нам осталось, может, 60−70 дней, и это максимум, до которого сахарные заводы могут работать.
По словам г-на Фазрахманова, какая-то часть сахарной свеклы, к сожалению, останется не переработанной на полях.
— Никогда в истории 2,6 миллиона тонн мы не получали, норма составляет 1,7 миллиона, — пояснил Ильшат Ильдусович. — Но любой кризис открывает новые возможности, и я лично вижу в перепроизводстве поиск нового рынка. Сейчас у нас не тронут рынок стран Африки. Поэтому 2025 год мы как раз посвятим изучению этих рынков и, возможно, найдем своего покупателя и даже не одного.
Специалисты объясняют, что рекордный урожай свеклы прошлым летом связан с использованием современных технологий вкупе с обильными дождями, благоприятно повлиявшими на эту техническую культуру.