Глава минсельхоза Башкирии: «Аграрии уже несколько лет работают в штормовых условиях»

— Никогда в истории 2,6 миллиона тонн мы не получали, норма составляет 1,7 миллиона, — пояснил Ильшат Ильдусович. — Но любой кризис открывает новые возможности, и я лично вижу в перепроизводстве поиск нового рынка. Сейчас у нас не тронут рынок стран Африки. Поэтому 2025 год мы как раз посвятим изучению этих рынков и, возможно, найдем своего покупателя и даже не одного.