Суд обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей по иску «Распериа»

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск компании МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» к Райффайзенбанку, обязав кредитную организацию выплатить 195 млрд рублей и передать акции Strabag SE на ее баланс.
Банк выразил несогласие с судебным решением и заявил о намерении подать апелляцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление пресс-службы.
Руководство Райффайзенбанка подчеркнуло, что банк располагает достаточным уровнем капитала и ликвидности, поэтому судебный вердикт не оказывает влияния на его финансовую устойчивость и операционную деятельность, а также не затрагивает интересы клиентов.
Адвокат банка Андрей Тимчук, представляющий юридическую коллегию Delcredere, охарактеризовал судебное разбирательство как попытку принудительного взыскания заблокированных активов через российские судебные инстанции, при этом сумма иска, по его мнению, была значительно завышена. Он отметил, что спор носит внутрикорпоративный характер и связан с конфликтом акционеров Strabag SE, не имея прямого отношения к деятельности Райффайзенбанка.
Тимчук также указал, что суд отказался назначить экспертизу и принял во внимание оценку стоимости акций, представленную истцом, которая, по словам адвоката, была завышена. Он напомнил, что в рамках другого судебного процесса владельцы «Распериа» оценивали акции Strabag SE в диапазоне от 0,8 до 2,1 млрд рублей, что существенно ниже суммы предъявленных требований.
Ранее, в декабре 2023 года, австрийская группа Raiffeisen заявила о намерении российской «дочки» банка приобрести у «Распериа» 28,5 млн акций Strabag SE. Однако в мае 2024 года материнская компания приняла решение отказаться от сделки из соображений осторожности. Позже суд ввел обеспечительные меры, заморозив пакет акций в качестве гарантии исполнения судебного решения.
Между тем в судах России рассматривают примерно 30 исков к компании «ВБ Девелопмент» на общую сумму в 75,9 миллиона рублей.