Суд обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей по иску «Распериа»

Тимчук также указал, что суд отказался назначить экспертизу и принял во внимание оценку стоимости акций, представленную истцом, которая, по словам адвоката, была завышена. Он напомнил, что в рамках другого судебного процесса владельцы «Распериа» оценивали акции Strabag SE в диапазоне от 0,8 до 2,1 млрд рублей, что существенно ниже суммы предъявленных требований.