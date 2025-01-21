Дом вместе с жильцом сносят в Иркутске

Как рассказал молодой человек, 4 января он обнаружил, что здание сносят, остановил работы и связался с матерью, сообщив о произошедшем. Женщина обратилась в администрацию, где сообщили, что соответствующих распоряжений не давали. Один из рабочих рассказал, что разрешение было дано «владельцами земли», поэтому снос дома возобновился.