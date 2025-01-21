Дом вместе с жильцом сносят в Иркутске

В Иркутске рабочие сносят не до конца расселенный дом, пока хозяйка одной из квартир находится на вахте. Во время демонтажа здания внутри находился сын женщины, который присматривал за квартирой, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказал молодой человек, 4 января он обнаружил, что здание сносят, остановил работы и связался с матерью, сообщив о произошедшем. Женщина обратилась в администрацию, где сообщили, что соответствующих распоряжений не давали. Один из рабочих рассказал, что разрешение было дано «владельцами земли», поэтому снос дома возобновился.
Хозяйке квартиры пообещали выдать ключи от нового жилья и перевезти ее личные вещи. Адвокат семьи отметила, что ее доверительница обратилась в полицию после случившегося, пишут «Известия» (18+).