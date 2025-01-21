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В Омске вместо легендарной «Атлантиды» откроется заведение известной сети

В Омске в здании легендарного, по мнению автора, клуба «Атлантида» на проспекте Маркса откроется самый большой в Сибири лаундж-ресторан известной сети Tangiers Lounge. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

Источник: SuperOmsk.ru

Сообщается, что так называемый ресторан для особенных людей займет второй и третий этажи здания бывшего ночного клуба, его площадь составит порядка 800 «квадратов».

Отмечается, что в интерьере нового заведения будут сочетаться английская классика и гранж, а концепция связана с легендой о загадочном хозяине особняка Мистере Т. Ожидается, что меню ресторана составят блюда европейской и азиатской кухни.

У известной питерской сети в России уже более 50 ресторанов, а заведение в Омске, как ожидается, станет самым большим. Предварительно, открытие состоится летом 2025 года.

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