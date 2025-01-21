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В Новосибирске выселяют ресторан умершего омского предпринимателя Яна Скопина

Арендатор провёл перепланировку помещений без согласия собственника.

Источник: Om1.ru

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение, согласно которому компания «Фэт-Премиум» должна освободить занимаемые ею помещения по адресу улица Колыванская, 8. В этих помещениях работал ресторан Skopin, владелец которого, омский ресторатор Ян Скопин, ушёл из жизни в октябре 2024 года. Решение суда опубликовано в системе «Электронное правосудие».

Договор аренды между мэрией Новосибирска и «Фэт-Премиум» был подписан в марте 2019 года.

Компания получила в аренду помещения площадью 131,6 кв. м для организации ресторана. Однако в ходе проверки было установлено, что арендатор провёл перепланировку помещений без согласия собственника. В результате мэрия Новосибирска подала иск о расторжении договора аренды.

Суд обязал «Фэт-Премиум» восстановить первоначальную планировку помещений и освободить их для передачи муниципальному учреждению, ответственному за имущество города. Кроме того, компании предстоит уплатить государственную пошлину в размере 50 тысяч рублей.

Это решение вступит в силу через месяц, но может быть обжаловано в течение того же срока в Седьмом арбитражном апелляционном суде.