«Жить невозможно»: в Новосибирске расселят признанный 10 лет назад аварийным дом

Дом 1952 года постройки признали аварийным еще 10 лет назад, но все это время в нем продолжают жить люди, в том числе, многодетные семьи.
Семья Елены Перовой поселилась в этом доме еще 27 лет назад, тогда переезд из комнаты в коммуналке в отдельную 2-комнатную квартиру хозяева считали благом. Тут на свет появилась их старшая дочь. Затем родились еще трое детей. А дом тем временем ветшал. Более 15-ти лет назад жители стали добиваться, чтобы его признали аварийным.
— Жить стало невозможно, стены разъезжаются, ремонт делать уже бесполезно, грызуны развелись. Коммуникации тоже изношены, то прорвет воду, то отопление, — рассказала «Прецеденту» Елена Перова.
Жители 8-ми квартирной двухэтажки самостоятельно заказали экспертизу здания.
— Назад наша соседка была инициатором этого процесса. Эксперты оценили конструкции здания и пришли к выводу, что дом аварийный, но все так и встало на мертвой точке, — говорит Елена.
Ситуация изменилась весной 2024 года, когда после многочисленных жалоб Елены, историей с затянувшемся расселением заинтересовался Следком. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц мэрии Новосибирска, многодетную мать Елену Перову признали потерпевшей.
— Мы изучили документы, сделали новую оценку здания, она легла в основу последующих правовых решений, — комментирует ситуацию Захар Глушков, представитель Елены Перовой.
В феврале 2024 года, специалисты, изучившие здание, пришли к выводу, что процент износа несущих и ограждающих конструкций составляет от 90-та до 100%, что создает значительную угрозу жизни и здоровью людей. А это значит, что дальнейшая эксплуатация здания не возможна и дом необходимо сносить.
— Многие соседи съехали, вынуждены снимать жилье, потому что бояться здесь оставаться. Живут только те, кому идти совсем некуда, — говорит Елена Перова.
Лишь в середине декабря прошлого года собственники жилья наконец-то начали получать требования от муниципалитета, в которых их информировали о скором расселении.
— Собственник имеет право на компенсацию в денежном виде, или в виде квадратных метров, речь идет о новом жилье, — уточняет юрист Захар Глушков.
В мэрии Новосибирска уточнили, что дом № 3 в 3-ем пер. Бурденко официально был признан аварийным и подлежащим сносу в августе 2020 года. А в 2024-ом квартал, в котором он расположен, попал в зону комплексного развития. Предельный срок реализации этого проекта — 2032 год, всего планируется расселить 22 жилых дома. Пока этого не произошло, люди могут обратиться в департамент ЖКХ для предоставления жилья из маневренного фонда.
Екатерина ЛОБАНОВА.