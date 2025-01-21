«Жить невозможно»: в Новосибирске расселят признанный 10 лет назад аварийным дом

В мэрии Новосибирска уточнили, что дом № 3 в 3-ем пер. Бурденко официально был признан аварийным и подлежащим сносу в августе 2020 года. А в 2024-ом квартал, в котором он расположен, попал в зону комплексного развития. Предельный срок реализации этого проекта — 2032 год, всего планируется расселить 22 жилых дома. Пока этого не произошло, люди могут обратиться в департамент ЖКХ для предоставления жилья из маневренного фонда.