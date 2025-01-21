Дорогу между Алуштой и Ялтой обещают отремонтировать в 2026 году

«В настоящее время выполняются работы по переустройству и ремонту водопропускных труб, восстановлению подпорных стен, устройству фундаментов на буронабивных сваях вновь сооружаемых подпорных стен, устройству армогрунтовых подпорных стен, монтажу закладных деталей и опор контактной сети, замене дорожной одежды, переустройству коммуникаций (водопровод, газопровод). Строительная готовность объекта — 35%», — отметили в ответе на запрос редакции.
Как отметили в «Службе капитальных дорог», несмотря на межсезонье, работы ведутся активно, а на строительстве объекта в настоящий момент задействовано 159 человек и 41 единиц техники. Общая протяженность ремонтируемых участков — более 23 км.
Помимо ремонта трассы, соединяющей два южнобережных города, на участке ремонтируют также и путепроводы. В настоящий момент активные работы ведутся на путепроводе перед поселком Массандра. Он будет готов в апреле 2025 года, сообщили на предприятии.
Как отметили в «Службе автомобильных дорог», предельная стоимость работ — более 10 701 млн рублей.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт автомобильной дороги «Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта» выполняется в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
Ремонт, помимо дорожного полотна, должен был включить реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года.