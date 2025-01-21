Курсы валют на 21 января, цены на нефть и металлы

Металлы: стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 21:10 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 22,14 доллара, или на 0,81%, до 2 726,56 доллара за тройскую унцию, днем драгоценный металл дорожал. Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 0,11%, до 31,175 доллара за унцию.