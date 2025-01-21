Курсы валют на 21 января, цены на нефть и металлы

Нефть: мировые цены на нефть в понедельник вечером заметно снизились в ожидании церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 21:21 аст цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,23% — до 79,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 76,23 доллара.
Металлы: стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 21:10 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 22,14 доллара, или на 0,81%, до 2 726,56 доллара за тройскую унцию, днем драгоценный металл дорожал. Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 0,11%, до 31,175 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным coinmarketcap.com, на 21:40 аст bitcoin торговался по 103 401,5 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,75%, а ее капитализация составила 2,04 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 291,6 доллара, понизившись в цене на 4,04%. Капитализация этой криптовалюты составила 396,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,55 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 21 января. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 20 января, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 20 января.
1 австралийский доллар 328,54 тенге.
1 азербайджанский манат 312,68 тенге.
10 армянский драм 13,33 тенге.
1 белорусский рубль 162,27 тенге.
1 бразильский реал 87,31 тенге.
10 венгерских форинтов 13,24 тенге.
1 гонконгский доллар 68,09 тенге.
1 грузинский лари 188,61 тенге.
1 датская крона 73,28 тенге.
1 дирхам ОАЭ 144,31 тенге.
1 доллар США 529,99 тенге.
1 евро 546,63 тенге.
1 индийская рупия 6,13 тенге.
1000 иранский риал 12,6 тенге.
1 канадский доллар 366,32 тенге.
1 китайский юань 72,46 тенге.
1 кувейтский динар 1717,79 тенге.
1 кыргызский сом 6,06 тенге.
1 малазийский ринггит 118,04 тенге.
1 мексиканский песо 25,48 тенге.
1 молдавский лей 28,49 тенге.
1 норвежская крона 46,39 тенге.
1 польский злотый 128,49 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 141,26 тенге.
1 российский рубль 5,21 тенге.
1 СДР 687,85 тенге.
1 сингапурский доллар 388,47 тенге.
1 таджикский сомони 48,76 тенге.
1 тайский бат 15,47 тенге.
1 турецкая лира 14,89 тенге.
100 узбекских сумов 4,09 тенге.
1 украинская гривна 15,56 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 645,95 тенге.
1 чешская крона 21,69 тенге.
1 шведская крона 47,51 тенге.
1 швейцарский франк 580,24 тенге.
1 южно-африканский ранд 28,24 тенге.
100 южно-корейских вон 36,54 тенге.
1 японская иена 3,39 тенге.