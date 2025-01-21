Руководителя компании в Хабаровском крае оштрафовали за захват земли

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура наказала ООО «Озон» за самовольное занятие земельного участка. Компания использовала 3 346 кв. м земли в посёлке Солнечный под накопление отходов без соответствующего разрешения, сообщает телеграм-канал Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
По итогам проверки Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.
Кроме того, прокурор направил в суд иск с требованием освободить незаконно занятый участок.
Прокуратура напоминает, что соблюдение земельного законодательства строго контролируется, а за нарушение грозят серьёзные штрафы и дополнительные меры.