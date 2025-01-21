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Руководителя компании в Хабаровском крае оштрафовали за захват земли

Захваченный участок в Солнечном потребовал вмешательства прокуратуры: предприятие заняло 3 346 кв. м под отходы без разрешения и понесло наказание.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура наказала ООО «Озон» за самовольное занятие земельного участка. Компания использовала 3 346 кв. м земли в посёлке Солнечный под накопление отходов без соответствующего разрешения, сообщает телеграм-канал Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

По итогам проверки Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор направил в суд иск с требованием освободить незаконно занятый участок.

Прокуратура напоминает, что соблюдение земельного законодательства строго контролируется, а за нарушение грозят серьёзные штрафы и дополнительные меры.

штрафы