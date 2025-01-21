«Беларусбанк» запустил систему проверки реквизитов из-за мошенников

В пресс-службе обратили внимание на то, что система также может проверять используемые в момент совершения переводов реквизиты. Если когда-либо они фигурировали в преступных схемах, то клиент не сможет завершить операцию, увидит следующее уведомление: «Денежный перевод по указанным Вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)».