В Узбекистане усилят финансовый контроль за использованием бюджетных средств

В результате в 2024 году Счетная палата за счет новых источников обеспечила дополнительные поступления в бюджет на сумму 3,7 трлн сумов. Оптимизированы неэффективные расходы министерств и ведомств на 9,2 трлн сумов, предотвращены финансовые недочеты на 2,3 трлн сумов. В сфере госзакупок выявлены и устранены недостатки на 4,5 трлн сумов.