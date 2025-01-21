В Узбекистане усилят финансовый контроль за использованием бюджетных средств

За последние годы деятельность Счетной палаты претерпела изменения, она стала структурой, оказывающей содействие в соблюдении бюджетной дисциплины в регионах. Вместо устаревшей системы проверок внедрена система аудита на основе международных стандартов. В «Индикаторе внешнего аудита» Всемирного банка Узбекистан поднялся до уровня «хорошо».
В июле 2024-го принят указ президента РУз «О дополнительных мерах по усилению финансового контроля за использованием бюджетных средств». В нем определены задачи по совершенствованию систем внутреннего аудита в министерствах и госорганах, а также проведению внешнего аудита исполнения консолидированного бюджета.
Продолжается процесс цифровой трансформации ведомства: внедрена автоматизированная информационная система «Дистанционный аудит», в нее интегрированы 34 министерства и ведомства.
В результате в 2024 году Счетная палата за счет новых источников обеспечила дополнительные поступления в бюджет на сумму 3,7 трлн сумов. Оптимизированы неэффективные расходы министерств и ведомств на 9,2 трлн сумов, предотвращены финансовые недочеты на 2,3 трлн сумов. В сфере госзакупок выявлены и устранены недостатки на 4,5 трлн сумов.
Как отмечалось, работу в этом направлении необходимо продолжить и в нынешнем году.
«С этой целью в ИС “Дистанционный аудит” Счетной палаты будут интегрированы базы данных 110 министерств и ведомств. Это позволит в нынешнем году полностью охватить мониторингом бюджетные расходы в объеме 480 триллионов сумов».
Также постоянными задачами остаются выявление дополнительных источников доходов бюджета, предотвращение финансовых и иных рисков, важное значение имеет также мониторинг финансовой деятельности предприятий с долей государства.
«В текущем году будут приняты меры по обеспечению полноты поступлений 309 триллионов сумов доходов в бюджет. Начнется практика аудита по международным стандартам проектов, реализуемых за счет средств международных финансовых институтов».
Президент указал на необходимость обеспечения во всех государственных ведомствах строгого соблюдения требований финансовой дисциплины и экономии.