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В Узбекистане усилят финансовый контроль за использованием бюджетных средств

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане усилят финансовый контроль за использованием бюджетных средств. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией Счетной палаты об итогах проделанной работы в 2024 году и основных задачах на 2025 год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

За последние годы деятельность Счетной палаты претерпела изменения, она стала структурой, оказывающей содействие в соблюдении бюджетной дисциплины в регионах. Вместо устаревшей системы проверок внедрена система аудита на основе международных стандартов. В «Индикаторе внешнего аудита» Всемирного банка Узбекистан поднялся до уровня «хорошо».

В июле 2024-го принят указ президента РУз «О дополнительных мерах по усилению финансового контроля за использованием бюджетных средств». В нем определены задачи по совершенствованию систем внутреннего аудита в министерствах и госорганах, а также проведению внешнего аудита исполнения консолидированного бюджета.

Продолжается процесс цифровой трансформации ведомства: внедрена автоматизированная информационная система «Дистанционный аудит», в нее интегрированы 34 министерства и ведомства.

В результате в 2024 году Счетная палата за счет новых источников обеспечила дополнительные поступления в бюджет на сумму 3,7 трлн сумов. Оптимизированы неэффективные расходы министерств и ведомств на 9,2 трлн сумов, предотвращены финансовые недочеты на 2,3 трлн сумов. В сфере госзакупок выявлены и устранены недостатки на 4,5 трлн сумов.

Как отмечалось, работу в этом направлении необходимо продолжить и в нынешнем году.

«С этой целью в ИС “Дистанционный аудит” Счетной палаты будут интегрированы базы данных 110 министерств и ведомств. Это позволит в нынешнем году полностью охватить мониторингом бюджетные расходы в объеме 480 триллионов сумов».

говорится в сообщении.

Также постоянными задачами остаются выявление дополнительных источников доходов бюджета, предотвращение финансовых и иных рисков, важное значение имеет также мониторинг финансовой деятельности предприятий с долей государства.

«В текущем году будут приняты меры по обеспечению полноты поступлений 309 триллионов сумов доходов в бюджет. Начнется практика аудита по международным стандартам проектов, реализуемых за счет средств международных финансовых институтов».

говорится в сообщении.

Президент указал на необходимость обеспечения во всех государственных ведомствах строгого соблюдения требований финансовой дисциплины и экономии.

Шавкат Мирзиеев
экономика
бюджет