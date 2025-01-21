Средние размеры выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца назвали в Минтруда

В 2024 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 613,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 80,3 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.