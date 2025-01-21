В России зарегистрирована новая платежная система, ее основатель — бизнесмен из Владивостока

«Система будет функционировать по принципу Western Union, ориентируясь на страны Юго-Восточной Азии, такие как Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам и Камбоджа. Она предназначена для денежных переводов между частными лицами. Мы рассчитываем, что это будет более удобно и безопасно по сравнению с использованием криптовалют», — рассказал основатель компании Роман Вирич изданию VL.ru.