В России зарегистрирована новая платежная система, ее основатель — бизнесмен из Владивостока

Центробанк зарегистрировал компанию «Пэйви» в качестве оператора данной платежной системы 16 января. На данный момент в реестре числится 28 систем, начиная с 2012 года. Ежегодно в список добавляется около трех новых операторов. Большая часть из них находится в Москве, однако есть и региональные представители. «Пэйви» стала первой системой, зарегистрированной в текущем году, и единственной, представляющей Дальний Восток.
«Система будет функционировать по принципу Western Union, ориентируясь на страны Юго-Восточной Азии, такие как Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам и Камбоджа. Она предназначена для денежных переводов между частными лицами. Мы рассчитываем, что это будет более удобно и безопасно по сравнению с использованием криптовалют», — рассказал основатель компании Роман Вирич изданию VL.ru.
Роман Вирич известен тем, что является сыном почетного консула Лаоса во Владивостоке. Он также возглавляет компании «Лаорус-АГРО» и Приморский фонд МИРА. Ранее Роман работал в банковском секторе в Северной Америке и был связан с туристической индустрией во Владивостоке.
Компания «Пэйви» расположена во Владивостоке, ее уставный капитал составляет 21,2 миллиона рублей. Организация была основана в феврале 2024 года.
Ранее «ФедералПресс» писал, что банковская карта стала не только средством для снятия денег в банкомате, как было каких-то 10 лет назад. Для современного россиянина это ключ к получению целого ряда услуг — от проезда в общественном транспорте до социальных льгот и даже электронных лекарственных рецептов.