Импорт бананов в Краснодарский край увеличился в 14 раз

Ведущими экспортерами бананов на Кубань выступают Индия и Египет. Индийские поставщики отправили в регион 99,7 тонны продукции.
По информации Россельхознадзора, совокупный импорт бананов в Россию составил 1,4 млн тонн. Эквадор сохранил позицию главного поставщика с объемом 1,3 млн тонн.
В начале февраля 2024 года Россия временно приостановила поставки эквадорских бананов из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки. Через две недели Россельхознадзор разрешил пяти компаниям Эквадора возобновить экспорт бананов в страну.