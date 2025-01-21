Импорт бананов в Краснодарский край увеличился в 14 раз

Объем импорта бананов в Краснодарский край достиг 224 тонн в 2024 году, что в 14 раз больше показателей 2023 года. Об этом сообщает Деловая газета. Юг со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.