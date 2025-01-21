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$83 млн инвестирует венгерская компания в строительство заводов в Казахстане

АСТАНА, 21 янв— Sputnik. 83 миллиона долларов инвестирует венгерская компания в строительство заводов в Казахстане, заявили в Минсельхозе республики.

Источник: Пресс-служба Министерство сельского хозяйства Республик Казахстан

Это за период с 2025 по 2028 годы. Средства пойдут на строительство трех заводов по производству комбикормов в Костанайской, Акмолинской и Туркестанской областях, а также завода по производству премиксов в Алматинской области. Ранее Рамочное соглашение об этом было заключено в ходе визита Токаева в Венгрию.

Глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров отметил, что Министерство окажет полное содействие в реализации проектов.

Также на встрече с представителями венгерской компании участники выразили уверенность в том, что совместные усилия в данном направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества между странами.

экономика