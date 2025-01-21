$83 млн инвестирует венгерская компания в строительство заводов в Казахстане

Это за период с 2025 по 2028 годы. Средства пойдут на строительство трех заводов по производству комбикормов в Костанайской, Акмолинской и Туркестанской областях, а также завода по производству премиксов в Алматинской области. Ранее Рамочное соглашение об этом было заключено в ходе визита Токаева в Венгрию.