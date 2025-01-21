На «Дальневосточную ипотеку» выделят дополнительно 2 миллиарда рублей

Правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства для продолжения программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», сообщил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что банки испытывают трудности из-за необходимости предоставлять ипотечные кредиты по более низким ставкам, чем в других регионах, и выразил уверенность в том, что поручение президента должно быть выполнено, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я доложил о ситуации председателю правительства Михаилу Мишустину, который поручил Минфину рассмотреть вопрос и определить необходимую сумму дополнительных средств для банков, — сказал Юрий Трутнев.
Вице-премьер отметил, что Минфин уже начал работу с банками, и решение должно быть найдено в течение двух недель. По его словам, ежегодные расходы на поддержку программы составят около 2 млрд рублей.
Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» остается одной из самых популярных льготных программ в Хабаровском крае. С конца 2019 года более 18 тыс. семей приобрели жилье на льготных условиях, а в 2024 году это число увеличилось до 5361 семьи. Общая сумма выданных кредитов составила почти 90 млрд рублей.