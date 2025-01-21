На «Дальневосточную ипотеку» выделят дополнительно 2 миллиарда рублей

Правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства для продолжения программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», сообщил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что банки испытывают трудности из-за необходимости предоставлять ипотечные кредиты по более низким ставкам, чем в других регионах, и выразил уверенность в том, что поручение президента должно быть выполнено, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».