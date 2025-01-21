Искусственный интеллект разоблачил рыбный дисбаланс в Хабаровском крае

В Хабаровском крае Россельхознадзор выявил нарушение на предприятии по производству рыбных консервов благодаря модулю искусственного интеллекта в системе «Меркурий», сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
23 декабря 2024 года Рыболовецкая артель имени 50 лет Октября (Ванинский район) оформила ветеринарный сопроводительный документ на производство 800 килограммов консервов «Скумбрия курильская». В качестве сырья была заявлена замороженная японская скумбрия весом 1,3 тонны. Однако в информационной системе отсутствовали данные о производственных отходах, что противоречит правилам оформления электронных документов.
«Модуль искусственного интеллекта помогает оперативно выявлять подобные нарушения, исключая человеческий фактор», — прокомментировали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Предприятию выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем. Россельхознадзор подчеркнул, что в 2024 году с помощью ИИ в Хабаровском крае было зафиксировано 1 383 подобных случая.
«Технологии позволили значительно повысить прозрачность и эффективность контроля за производством пищевой продукции», — отметили в ведомстве.
Контрольные мероприятия продолжаются, а предприятиям напоминают о необходимости строгого соблюдения правил ведения документации.