Искусственный интеллект разоблачил рыбный дисбаланс в Хабаровском крае

23 декабря 2024 года Рыболовецкая артель имени 50 лет Октября (Ванинский район) оформила ветеринарный сопроводительный документ на производство 800 килограммов консервов «Скумбрия курильская». В качестве сырья была заявлена замороженная японская скумбрия весом 1,3 тонны. Однако в информационной системе отсутствовали данные о производственных отходах, что противоречит правилам оформления электронных документов.