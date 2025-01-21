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41 завод по переработке отходов построят в Казахстане

АСТАНА, 21 янв— Sputnik. 41 завод по переработке отходов построят в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: Sputnik.kz

Сейчас на рассмотрении Министерства экологии и природных ресурсов находятся 65 проектов на общую сумму 307 миллиардов тенге (579,2 миллиона долларов).

Из всего перечня представленных предприятий деятельность 41 направлено на вторичное преобразование мусора. Их общая мощность переработки составит 1,1 млн тонн в год. Реализация всего списка проектов позволит создать более 4,5 тысяч рабочих мест и привлечь 54,6 миллиардов тенге (103 миллиона долларов) частных инвестиций.

Ликвидировать порядка 4,5 тысяч свалок помогли спутниковые снимки, отметили в Минэкологии.

«На основе данных “Қазақстан Ғарыш Сапары” об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию. В прошлом году снимки из космоса помогли обнаружить порядка 4,8 тыс. нелегальных скоплений отходов. Почти все они ликвидированы».

отметили в Минэкологии.

Теперь руководитель ведомства Нурлан Нысанбаев предлагает расширить зоны охвата космического мониторинга населенных пунктов, а также частоту проведения космоснимков.

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