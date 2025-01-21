41 завод по переработке отходов построят в Казахстане

«На основе данных “Қазақстан Ғарыш Сапары” об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию. В прошлом году снимки из космоса помогли обнаружить порядка 4,8 тыс. нелегальных скоплений отходов. Почти все они ликвидированы».